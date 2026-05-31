به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حتما طعم شیرین عسل اصل خراسان شمالی را چشیده‌اید و این عسل‌ها از زنبور‌هایی تولید می‌شود که نژادی اصیل و محصولی با کیفیت دارند حالا به جز عسل، ملکه این زنبور‌ها هم به استان‌های دیگر صادر می‌شود.

شکاری گفت: این بخش علاوه بر نقش مهم در تولید محصولات دامی، برای هزار و ۷۹۶ خانوار نیز شغل ایجاد کرده است.

وی افزود: این تعداد زنبوردار با مدیریت ۱۴۶ هزار و ۴۶۰ کلنی زنبور عسل در استان فعالیت دارند که حاصل آن تولید ۱۲۴۸ تن عسل، ۲۶ هزار و ۸۶۸ کیلوگرم موم و ۲۱۸ کیلوگرم ژل رویال بوده است.

مهدی شکاری با تاکید بر اهمیت زنبور عسل در گرده افشانی مزارع، باغات و مراتع اظهار کرد: زنبور عسل نقش بی‌بدیلی در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی دارد و استفاده از ظرفیت آن می‌تواند از خسارات ناشی از سمپاشی‌های غیر اصولی نیز بکاهد.

وی افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت طبیعی، علاوه بر ارتقای تولیدات زراعی و باغی، موجب بهبود بهره‌وری در بخش کشاورزی و توسعه پایدار در این حوزه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: توسعه زنبورداری در خراسان‌شمالی می‌تواند به عنوان یکی از محور‌های مهم اقتصاد کشاورزی و اشتغال پایدار در مناطق روستایی دنبال شود.

شکاری همچنین گفت: از آنجایی که ملکه‌های پرورش یافته در کشور هم خواهان دارند، قراره در استان دو مجوز ایستگاه پرورش ملکه با پرورش ۱۰۰۰ فروند راه انداری شود.

