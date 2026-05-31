مردم ولایت‌مدار شهرستان ری در نود و یکمین شب از اجتماعات خودجوش مردمی، با حضور در میدان اصلی این شهر، ضمن تجلیل از صلابت نیرو‌های مسلح، بر هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان اصلی شهرری در نود و یکمین ایستگاه از شب‌های قرار شاهد حضور پرشور زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) بود که بر حمایت قاطع از اقتدار دفاعی کشور پافشاری کردند.

در این اجتماع حماسی، شرکت‌کنندگان با اشاره به اشراف عملیاتی نیرو‌های دریایی، هوایی و پدافند هوایی در مرز‌های کشور، امنیت پایدار امروز را مرهون مجاهدت‌های فرزندان ملت در نیرو‌های مسلح دانستند. حاضران همچنین با تبیین واقعیت‌های میدانی، اقتدار ایران اسلامی در آبراه‌های راهبردی منطقه را نمادی از عزت و هویت ملی برشمردند.