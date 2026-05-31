به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، استاندار کرمان از راه‌اندازی سامانه "فواد" برای رسیدگی فوری به گزارش‌ها، مطالبات و شکایات مردمی در آینده نزدیک خبر داد

محمدعلی طالبی در ارتباط تلفنی با برنامه صبحگاهی «کرمان سلام» رادیو کرمان گفت:در شرایط فعلی تقویت ارتباط با مردم و ارائه گزارش‌ها می‌تواند به انسجام بیشتر و پیشبرد بهتر برنامه‌ها کمک کند.

وی افزود:نقد‌های سازنده مردم به ما کمک می‌کند تا شاهد بهبود عملکرد‌ها در سطح استان باشیم.

با راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری با عنوان "فواد" طی چند هفته آینده، رسیدگی فوری به مطالبات مردمی انجام و طی سه ساعت نتیجه آن به مردم گزارش داده می‌شود.