به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر کارگروه اضطرار کاهش آلودگی هوای خراسان رضوی گفت: در پی هشدار نارنجی هواشناسی استان مبنی بر افزایش فشار هوا در اغلب مناطق استان و خیزش و انتقال گرد و غبار و نیز ایجاد طوفان غبار، هشدار خود مراقبتی برای شهروندان کلانشهر مشهد در روز یکشنبه ۱۰ خرداد صادر شد. ‬

مهدی یزدان جو افزود: بر این اساس توصیه می‌شود شهروندان علاوه بر رعایت بحث حفاظت فردی و استفاده از ماسک با محدود کردن یا حذف تردد‌های غیر ضروری در فضای باز و حتی تردد با وسیله نقلیه شخصی از درگیر شدن با این آلاینده‌ها پیشگیری کنند. ‬

وی اظهار کرد: در این شرایط افراد دارای بیماری زمینه‌ای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیت‌های پوستی باید از تردد در سطح شهر پرهیز کنند. ‬

‫‫دبیر کارگروه اضطرار کاهش آلودگی هوا استان خراسان رضوی تاکید کرد: شهروندان در مشهد حدالامکان از پیاده‌روی و ورزش‌های عمومی در فضای باز خودداری و امور خود را به وقت دیگری موکول کنند.

یزدان جو همچنین از همه خبرگزاری‌ها و رسانه‌های فعال در مشهد درخواست کرد تا با اطلاع‌رسانی مناسب زمینه مشارکت عمومی در کاهش تردد‌ها و رعایت هشدار‌های خود مراقبتی را فراهم کنند.

بر اساس سامانه پایش شهرداری مشهد، هم اکنون شاخص کیفیت هوا بر اثر افزایش حجم گرد و غبار، عدد ۲۰۰ و بسیار ناسالم قرار دارد.