به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رسول پولادی گفت: انجمن سینمای جوانان بوشهر در راستای رسالت اصلی خود مبنی بر استعدادیابی و تقویت نگاه خلاقانه و هنری، فراخوان حمایت از فیلم‌اولی‌ها را منتشر کرده است.

وی افزود: این طرح با هدف تسهیل فرایند تولید و برداشتن موانع پیش روی فیلم‌سازان جوان برای ساخت اولین اثر آنها برنامه‌ریزی شده است.

پولادی بیان کرد: اولویت این طرح، حمایت از فیلم‌سازانی است که دوره‌های فیلم‌سازی را در انجمن سینمای جوانان گذرانده و فیلم پایان‌دوره خود را با موفقیت تحویل داده‌اند، چرا که این افراد به واسطه آموزش‌های آکادمیک و فنی، از آمادگی لازم برای تولید فیلم خود برخوردارند.

وی افزود: با این وجود، ما از استعداد‌های خلاق خارج از هنرجویان انجمن سینمای جوانان غافل نیستیم؛ بنابراین آن دسته از فیلم‌سازانی که آموزش رسمی انجمن را طی نکرده‌اند، اما دارای تجربه عملی موثر در پشت‌صحنه فیلم‌های کوتاه و بلند هستند و طرح یا فیلم‌نامه قوی و ساختاریافته‌ای دارند، می‌توانند فیلمنامه خود را در پرتال تولید انجمن سینمای جوان بارگذاری کنند.

مدیر انجمن سینمای جوانان استان یادآور شد: متقاضیان و هنرمندان گرامی تا تاریخ ۱۰ خرداد فرصت دارند نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری طرح‌های خود اقدام کنند. پس از پایان این مهلت، پرونده‌ها بررسی و آثار برگزیده برای دریافت حمایت‌های تولیدی معرفی خواهند شد.