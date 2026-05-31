بخش دودانگه شهرستان ساری با اختصاص ۲۶۸ هکتار از اراضی خود به کشت گل محمدی، پیشگام صادرات اسانس و گلاب به کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای خزر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در شیب‌های تند و صخره‌های سختِ «دودانگه»، معجزه‌ای از جنس عطر و رنگ رخ داده است. دشت‌هایی که روزگاری در سکوتِ خشکسالی و مهجوریت، به دستِ فراموشی سپرده شده بودند، حالا به یمنِ همتِ باغبانانی خستگی‌ناپذیر، ردایِ گلگونِ محمدی به تن کرده‌اند.

نسیم که می‌وزد، عطرِ بهشت از لابلای گلبرگ‌های باران‌خورده برمی‌خیزد و حکایتِ زمینی را روایت می‌کند که سخاوتش را نثارِ انتخاب‌های هوشمندانه کرده است. دودانگه امروز، تنها یک جغرافیا نیست؛ تجسمِ رویایِ صادقه‌ای است که در آن «سخت‌کوشی» به «ثروت» پیوند خورده و جانی دوباره به کالبدِ روستاهایِ دیارِ علویان بخشیده است.

مسئول مرکز جهاد کشاورزی بخش دودانگه شهرستان ساری با بیان اینکه این بخش در حال حاضر ۲۶۸ هکتار سطح زیر کشت گل محمدی دارد، گفت: ۴۱۰ کشاورز گلکار در بخش دودانگه مشغول فعالیت هستند.

جعفر احمدی افزود: پیش‌تر در زمین‌های شیب‌دار این منطقه، محصولاتی، چون گندم و جو کشت می‌شد که به دلیل مشکل بودن عملیات کاشت، داشت و برداشتِ این‌گونه محصولات زراعی، بسیاری از کشاورزان زمین‌های خود را به‌صورت بایر رها و از هرگونه کشتی در آن خودداری کرده بودند.

وی ادامه داد: ریشه‌های محکم، مقاومت بالا در برابر گرما و سرمای منطقه، مقاوم بودن در برابر بیماری‌ها و آفات و نیز کم‌آبی و همچنین بازدهی اقتصادی مناسب سبب شد در چند سال اخیر کشاورزان منطقه به کشت و پرورش گل محمدی علاقه‌مند شوند.

مروج کشت گل محمدی در بخش دودانگه شهرستان ساری هم با اشاره به اینکه گلکاران موفق منطقه توانستند از هر هکتار مزرعه گل محمدی ۳ تن گل برداشت کنند، از فعالیت ۲۸ کارگاه سنتی و نیمه‌صنعتی در بخش دودانگه خبر داد.

احمدرضا بکران بهشت تأکید کرد: محصولاتی، چون گلاب، شربت، مربا، دمنوش و اسانس حاصل از گل‌های محمدی این منطقه علاوه بر بازار‌های داخل کشور، به برخی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس و دریای خزر نیز صادر شده است.

