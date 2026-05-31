به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفتمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی بانوان اعزامی به بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن ۱۱ تا ۲۳ خرداد در دانشگاه رودهن واقع در استان تهران برگزار می‌شود.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است؛

زهرا آسترکی، نیکتا جلالوند، زهرا خدابنده لو، فاطمه خدابنده لو، فاطمه سرابیگی، مریم سلگی، محبوبه سنچولی، سارا شرائین، آیناز فرامرزی، زینب کرباسی، زهرا کریمی، فرشته کلاگر، مهتاب لک علی آبادی، آتنا مددی، زکیه ململی، راهله نادری، فاطمه ناصری، سانیا نعیمی، حدیثه وارسته، سحر یاری

مشاور فنی: غلامرضا مازندرانی

مربی: سمانه افخم، آزاده سلگی

سرپرست اردو: مونا سلیمانی