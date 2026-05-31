مردم پردیس در نود و یکمین اجتماع شبانه بر اقتدار نیروهای مسلح و هوشیاری در برابر جنگ رسانهای تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با نود و یکمین شب از اجتماعات مردمی، شهروندان شهرستان پردیس با حضور در اجتماع شبانه، بر نقش نیروهای دریایی، هوایی و پدافندی کشور در تأمین امنیت و حفظ منافع ملی تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این مراسم با اشاره به تحولات منطقهای، بر اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مرزها و منافع ملی تأکید کردند.
در این اجتماع، سخنرانان با بیان اینکه واقعیتهای میدانی گویای توانمندی نیروهای دریایی، هوایی و پدافندی کشور است، نقش این نیروها را در حفظ امنیت و ثبات منطقه حائز اهمیت دانستند.حاضران همچنین به مدیریت و نظارت بر ترددهای دریایی در آبراههای راهبردی منطقه اشاره کرده و آن را نشانهای از اقتدار ملی عنوان کردند.
در بخش دیگری از این مراسم، بر ضرورت هوشیاری در برابر فضاسازیهای رسانهای و اخبار نادرست تأکید شد.شرکتکنندگان با بیان اینکه آگاهی و بصیرت عمومی میتواند بسیاری از جنگهای روانی را خنثی کند، بر لزوم توجه به واقعیتهای میدانی تأکید کردند.
حاضران همچنین از تلاشهای نیروهای مسلح در حراست از آسمان و آبهای کشور قدردانی کردند.