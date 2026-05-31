استاندار خراسان رضوی:
توسعه اقتصادی ایران و افغانستان، در گرو همکاری و سرمایهگذاری مشترک
استاندار خراسان رضوی گفت: توسعه اقتصادی ایران و افغانستان در گرو تعامل، همکاری و سرمایهگذاری مشترک است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
غلامحسین مظفری دیشب در دیدار سرکنسول افغانستان در مشهد با تأکید بر مشترکات فرهنگی و اقتصادی دو کشور گفت: به دلیل مشترکات فرهنگی، بستر بسیار مناسبی برای توسعه همکاریهای اقتصادی میان دو کشور وجود دارد. کشورهای منطقه بهویژه افغانستان همواره شرکای اقتصادی خوبی برای ما بودهاند و باید این ظرفیتها بیش از پیش تقویت شود.
وی یکی از اولویتهای مهم همکاری میان دو کشور را توسعه سرمایهگذاری دانست و افزود: اگر قرار است اقتصاد دو سوی مرز رشد کند، پیشنیاز آن سرمایهگذاری است. اقتصاد ایران و افغانستان به یکدیگر نیاز دارند و توسعه اقتصادی دو کشور در گرو تعامل و همکاری مشترک است.
مظفری با تأکید بر اهمیت مرز دوغارون تایباد اظهار کرد: هدف ما آن است که مرزهای کشور به ویژه دوغارون با توجه به جایگاه جغرافیایی و ظرفیتهای موجود روانترین مرز کشور باشد و امکانات و زیرساختهای مناسبی برای فعالان اقتصادی و مردم دو طرف مرز فراهم شود.
وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای اقتصادی در دو سوی مرز افزود: برای تغییر شرایط موجود در این سوی مرز منطقه آزاد ایجاد شده است و پیشنهاد میکنیم در طرف مقابل نیز زمینه ایجاد منطقه آزاد فراهم شود تا امکان سرمایهگذاریهای مشترک در این مناطق فراهم شود.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: در موضوعات اقتصادی کمیته مشترک تشکیلشده میان دو طرف عملکرد مناسبی دارد و چهار کمیته تخصصی بهصورت فعال و مستمر در حال پیگیری موضوعات مشترک هستند.
او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ساماندهی اتباع افغانستانی اشاره و اظهار کرد: در خراسان رضوی علاقهمندیم که موضوع حضور اتباع را به شکلی اصولی و سازمانیافته مدیریت کنیم تا در آینده شاهد تفکیک اتباع به مجاز و غیرمجاز نباشیم.
مظفری ادامه داد: راهبرد ما آن است که وضعیت هر فردی که وارد استان میشود مشخص باشد؛ اینکه با هدف گردشگری، درمانی و کاری یا سایر اهداف وارد کشور شده است.
وی گفت: یکی از موضوعات پیچیده در این حوزه مساله اشتغال است. تلاش ما آن است که برای فعالان اقتصادی ویزای کار صادر شود و با همکاری دستگاههای اقتصادی و امنیتی، این حوزه به شکل مناسبی ساماندهی شود.
مظفری تأکید کرد: برای من بسیار مهم است کرامت، شأن و جایگاه شهروندان افغانستان حفظ شود و مورد تکریم قرار گیرند. همچنین باید رفتوآمدهای غیررسمی از بین برود و همه امور در قالب سازوکارهای قانونی و شفاف انجام شود.
وی ابراز امیدواری کرد بتوان از خراسان رضوی الگویی برای ساماندهی حضور اتباع افغانستانی ارائه کرده تا ورود و خروج، اشتغال، درآمد و سایر موضوعات مرتبط به صورت شفاف و مشخص مدیریت شود و دیگر تعابیری مانند «مهاجر غیرمجاز» موضوعیت نداشته باشد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به همکاریهای امنیتی میان دو کشور گفت: با همکاری خوب افغانستان با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، نقشه دشمنان برای استفاده از گروهکهایی که قصد داشتند از مسیر شرق وارد کشور شوند و ناامنی ایجاد کنند به نتیجه نرسید.
وی ادامه داد: تجربه تاریخی نشان داده است که امنیت منطقه باید به دست کشورهای منطقه تأمین شود. کشورهای دیگر همیشه با شعارهای زیبا و فریبنده وارد میشوند، اما در نهایت ناامنی و مشکلات بیشتری ایجاد میکنند که نمونه آن را در افغانستان دیدهایم؛ در ایران نیز سعی داشتند از این طریق امنیت کشور را خدشهدار کنند که با هوشیاری مردم جلوی آن گرفته شد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اقدامات افغانستان در مبارزه با مواد مخدر گفت: دولت افغانستان، اقدامات مؤثری در مبارزه با مواد مخدر انجام میدهد و مواضع دو کشور در این زمینه به یکدیگر نزدیک شده است. باید از این فرصت استفاده کرده و به سمتی حرکت کنیم که مساله مواد مخدر به حداقل ممکن و حتی صفر برسد.
مظفری افزود: موضوعاتی نظیر بیمه سلامت، حملونقل، تاکسیرانی نیز در دستور پیگیری قرار دارد و درباره انتقال زندانیان و مسائل مشابه نیز از طریق مراجع رسمی اقدام خواهد شد و شخصا این موارد را دنبال میکنم.
لزوم ازسرگیری تاکسی بین تایباد و هرات
سرکنسول افغانستان هم در این دیدار خواستار ازسرگیری تردد تاکسیها بین تایباد و هرات شد
نورمحمد متوکل گفت: پس از آغاز جنگ فعالیت ناوگان تاکسی بین هرات و تایباد متوقف شده و با وجود مکاتبات انجامشده، و با گذشت حدود سه ماه هنوز امکان تردد برای آنها فراهم و مشکل حل نشده است.
وی با اشاره به مشکلات حملونقل میان دو کشور اظهار کرد: برخی شرکتهای حمل ونقل تاکسی برای جابهجایی مسافر میان مشهد و هرات و بالعکس فعالیت داشتند که اکنون متوقف شدهاند.
سرکنسول افغانستان با اشاره به برخی مطالبات و مسائل مرتبط با اتباع افغانستانیهای مقیم ایران گفت: موضوع بیمه سلامت برای اتباع افغانستانی به یکی از مشکلات مهم تبدیل شده که امید است این مساله حل شود.
وی افزود: هزینه بیمه سلامت برای اتباع افغانستانی زیاد است و برای تمدید کارت هر فرد دارای بیش از ۱۸ سال باید حدود ۹۰ میلیون ریال پرداخت کند.
سرکنسول افغانستان در مشهد همچنین به موضوع انتقال زندانیان افغانستانی اشاره و اظهار امیدواری کرد در خصوص انتقال زندانیان افغانستانی، افرادی که مرتکب خطا شدهاند برای ادامه روند قانونی به افغانستان منتقل شوند.
متوکل همچنین اجرای مصوبات و توافقات انجامشده در نشستهای مشترک بین ایران و افغانستان را خواستار شد و گفت: اجرای این مصوبات به نفع هر دو ملت خواهد بود و میتواند در حوزههای اقتصادی و ترانزیتی تأثیرگذار باشد.
وی در ادامه به مسائل کنسولی اشاره و بیان کرد: در ایام جنگ و همچنین دوره محدودیتهای اینترنتی با وجود دشواریهای موجود، خدمات کنسولی متوقف نشد و بهویژه در حوزه صدور گذرنامه و روادید مدیریت مناسبی صورت گرفت.
متوکل افزود: با ادامه یافتن جنگ، حجم مراجعات به سرکنسولگری افزایش پیدا کرد و شمار زیادی از شهروندان افغانستانی برای دریافت خدمات کنسولی به مشهد مراجعه میکردند.
متوکل اضافه کرد: با همراهی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و تلاش همکاران این مراجعات به خوبی مدیریت شد. با این حال، اگر فضای بزرگتری در اختیار سرکنسولگری قرار گیرد، امکان ارائه خدمات بهتر و انجام وظایف کنسولی با کیفیت بیشتری فراهم خواهد شد.
سرکنسول افغانستان با اشاره به جنگ اخیر افزود: امارت اسلامی افغانستان ثابت کرد همسایه خوبی برای جمهوری اسلامی ایران است و بهویژه در شرایط دشوار جنگی در کنار دولت و ملت ایران قرار دارد.
متوکل اضافه کرد: تجار، فعالان اقتصادی و مهاجران افغانستانی نیز تا حد توان در کنار ملت ایران ایستادند و حتی بسیاری از فعالان اقتصادی در ایام جنگ کشور را ترک نکردند.