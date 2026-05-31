پخش زنده
امروز: -
مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی گفت: با بهرهبرداری از سه سایت جدید نسل پنجم تلفن همراه (۵ G) در شهر بجنورد، زیرساختهای ارتباطی و اینترنت پرسرعت در مرکز استان توسعه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،حسن دهقانیمقدم با اشاره به اهمیت توسعه ارتباطات پرسرعت گفت: اجرای پروژههای ۵ G نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و پاسخگویی به نیازهای روزافزون مشترکان دارد.
وی افزود: بهرهبرداری از این سه سایت جدید، ظرفیت شبکه ارتباطی بجنورد را افزایش داده و امکان استفاده گستردهتر شهروندان از خدمات پرسرعت و پایدار را فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: توسعه فناوری ۵ G علاوه بر افزایش سرعت و کاهش تأخیر در ارتباطات، بستر مناسبی برای گسترش خدمات هوشمند در حوزههایی مانند آموزش، سلامت الکترونیک و کسبوکارهای دیجیتال ایجاد میکند.
دهقانیمقدم خاطرنشان کرد: مخابرات منطقه خراسان شمالی با رویکرد توسعه محور، برنامه گسترش متوازن شبکههای نسل جدید را در سطح استان دنبال میکند.
ضریب نفوذ اینترنت ثابت و سیار در خراسان شمالی ۱۳۸.۴۹ درصد است و یک میلیون و ۲۱۴ هزار مشترک اینترنت ثابت و سیار دارد.