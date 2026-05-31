امروز، تشییع و خاکسپاری مادر شهید والامقام علی کمال زاده در اهواز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مراسم تشییع و خاکسپاری حاجیه خانم مهین درویش‌پور، مادر شهید والا‌مقام علی کمال‌زاده، از شهدای جنگ تحمیلی سوم که پس از تحمل ۴۰ روز فراق فرزند شهیدش به لقاءالله پیوست، امروز در اهواز برگزار می شود.

این مراسم ساعت ۹ صبح امروز ، یکشنبه ۱۰ خردادماه از سالن تطهیر بهشت‌آباد اهواز به سمت قطعه والدین شهدا برگزار خواهد شد.

گفتنی است؛ مراسم بزرگداشت آن مرحومه از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه تا ۱۷ و ۳۰ دقیقه در مسجد آیت‌الله اشرفی اصفهانی واقع در اهواز، خیابان شهید ادهم ویژه برادران و خواهران برگزار می شود.

پاسدار شهید علی کمال زاده، فرمانده گردان فاتحین لشکر ۷ عملیاتی سپاه حضرت ولیعصر (عج) استان خوزستان بود که حین انجام خدمت به درجه رفیع شهادت نائل آمد و در هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در قطعه شهدای مدافعان حرم گلزار بهشت آباد تشییع و به خاک سپرده شد.