شاهنامه تنها یک کتاب حماسی یا تاریخی نیست، اثری ژرف و چندلایه است که هم هویت مشترک بشری و هم هویت ویژه ایرانی را بازتاب می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قدمعلی سرامی، شاهنامه‌پژوه و استاد ادبیات فارسی، شاهنامه فردوسی را کتابی برای خودشناسی، هویت‌یابی و پیوند انسان با جهان هستی توصیف کرد و گفت: فردوسی در سراسر شاهنامه انسان را با ضمیر «تو» خطاب قرار می‌دهد تا او را به باور خویشتن، شناخت ریشه‌ها و ایمان به توانایی‌های درونی خود فرا بخواند.

وی با اشاره به ابیات شاهنامه اظهار کرد: فردوسی می‌خواهد انسان بداند که موجودی بی‌ریشه و بی‌معنا نیست، بلکه از آغاز آفرینش در طرح و نظم کیهانی جایگاهی ویژه داشته است. شاهنامه انسان را متوجه گذشته، حال و آینده خود می‌کند و او را به تأمل در حقیقت وجودی‌اش فرامی‌خواند.

سرامی افزود: شاهنامه تنها یک کتاب حماسی یا تاریخی نیست، بلکه اثری ژرف و چندلایه است که هم هویت مشترک بشری و هم هویت ویژه ایرانی را بازتاب می‌دهد.

به گفته او، فردوسی با تکیه بر فرهنگ ایرانی و زبان فارسی، مخاطب خود را همه انسان‌ها می‌داند؛ فارغ از طبقه، قومیت و جایگاه اجتماعی.

این پژوهشگر ادبی ادامه داد: در شاهنامه، انسان نه‌تنها موجودی تاریخی، بلکه بخشی از کل هستی معرفی می‌شود و پیوند او با طبیعت، جهان، حیوانات، گیاهان و کیهان مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی شاهنامه را «کتاب نور و مهر» توصیف کرد و گفت: همان‌گونه که خورشید سرچشمه گرما و روشنایی جهان است، شاهنامه نیز انسان را به سوی روشنایی درون، عشق، مهربانی و آگاهی هدایت می‌کند. فردوسی با زبان حماسه، انسان را به کشف حقیقت وجود خود دعوت می‌کند.

سرامی با اشاره به اندیشه‌های عرفانی و فلسفی موجود در شاهنامه تصریح کرد: این اثر تنها به افزایش دانش انسان بسنده نمی‌کند، او را به شناخت خویش، جدی گرفتن توانایی‌هایش و باور به ارزش وجودی خود فرامی‌خواند.

وی گفت: فردوسی بر این اصل تأکید دارد که انسان پیش از هر چیز باید خود را بشناسد و به جایگاه خویش در هستی ایمان بیاورد.

سرامی در پایان خاطرنشان کرد: شاهنامه پلی میان زمین و آسمان است؛ کتابی که می‌تواند انسان را از محدودیت‌های مادی فراتر ببرد و او را با نور، مهر، خرد و معنویت پیوند دهد.