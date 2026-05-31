کشورهای عضو پیمان نظامی اُوکوس (AUKUS) شامل انگلیس، آمریکا و استرالیا اقدامات نظامی زیر دریایی خود را با تجهیزات نوین توسعه میدهند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن به نقل از رسانههای انگلیس؛ این کشورها در اقدامی تازه و مشترک برای آنچه که «مقابله با تهدید دشمنانی که به کابلها و خطوط لوله زیرآبی آسیب میرسانند» اعلام کردند، تجهیزات ویژهای شبیه پهپادها اما با حرکت در زیر آب به کار خواهند گرفت.
وزیر جنگ آمریکا گفت: این طرح، مجموعهای از وسایل نقلیه زیرآبی بدون سرنشین و چند منظوره (UUV) است که بسیار سازگار با شرایط مختلف است و برای پشتیبانی از عملیات زیرآبی و حفظ مزیت جمعی ما در حوزه دریایی طراحی شدهاند.
یو. یو. ویها (UUV) اصطلاح کلی برای وسایل نقلیه زیرآبی بدون سرنشین است که به آنها پهپادهای زیرآبی هم میگویند.
پیت هگست با بیان اینکه این وسایل نقلیه زیرآبی، بدون سرنشین است و قدرت این پیمان را افزایش خواهند داد افزود: در نشست با همتایان خود در سنگاپور همچنین درباره هماهنگیهای بیشتر کشورهای عضو پیمان اوکس برای توسعه فناوریهای نظامی پیشرفته تبادل نظر شد. وی افزود: نمیتوان به چین اجازه داد بر منطقه تسلط داشته باشد.
به نوشته رسانههای انگلیس کشورهای عضو پیمان اوکس برای توسعه فناوری دفاعی پیشرفته از جمله محاسبات کوانتومی، زیرآب، مافوق صوت، هوش مصنوعی و فناوری سایبری، همکاری خواهند کرد.
همچنین براساس پیمان اوکس استرالیا ناوگان جدیدی از زیردریاییهای هستهای را برای گشتزنی در اقیانوس آرام به منظور مقابله با گسترش چین در منطقه به دست آورد.
پیمان نظامی اوکوس سال ۲۰۲۱ میان سه کشور آمریکا، انگلیس و استرالیا منعقد شد. کشورهای عضو این پیمان هدف از انعقاد آن را بخشی از تلاشهای خود به منظور مقابله با قدرت رو به رشد چین در منطقه هند و اقیانوس آرام عنوان کردند.
به نوشته رسانههای انگلیس چین در واکنش تند به پیمان اوکس (AUKUS) آن را خطرناک خوانده و هشدار داده است که میتواند به یک مسابقه تسلیحاتی منطقهای دامن بزند.
جان هیلی وزیر دفاع انگلیس هم گفته تجهیزات جدید زیر سطحی یو. یو. وی (UUV)ها توانایی هر سه کشور را در پاسخ به تهدیدات، از جمله دشمنانی که کابلها و خطوط لوله زیر آب را هدف قرار میدهند، تقویت میکنند.
وی گفت: این امر به سرعت پیشرفتهترین فناوریهای میدان نبرد را در اختیار نیروهای ما قرار میدهد زیرا ما با هم طیف وسیعی از حسگرها و سیستمهای تسلیحاتی پیشرفته را برای پهپادهای زیر آب تولید میکنیم.