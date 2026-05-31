با بهینهسازی و توسعه پست برق فوق توزیع منطقه ذوالفقاری، ظرفیت تامین برق در شهرستان آبادان افزایش پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان گفت: پست برق ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت ذوالفقاری در شهرستان آبادن افزایش ظرفیت پیدا کرد و ۲ ترانس ۳۰ مگاولتآمپری جایگزین دو ترانس ۲۷ مگاولتآمپری موجود در پست شد.
علی اسدی ارزش سرمایهگذاری این طرح را بالغ بر یک هزار و۴۶۱ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: اجرای عملیات ساختمانی، کابل اندازی کنترل و نصب رلههای حفاظتی مورد نیاز، از دیگر اقداماتی بوده که برای بهینهسازی پست ذوالفقاری صورت گرفته است.
او ادامه داد: این طرح باعث افزایش ظرفیت تامین برق در شهرستان آبادان و بالا بردن قابلیت اطمینان شبکه ناحیه جنوب خوزستان خواهد شد.
مدیر عامل شرکت برق منطقهای خوزستان با بیان اینکه طرح مذکور در قالب طرحهای نگهداری، تعمیرات و بهینهسازی شبکه صورت گرفته است افزود: افزایش امکان مانور در شبکه توزیع منطقه، افزایش پایداری و تامین برق مشترکین خانگی و صنعتی، کاهش بارگیری و متعادلسازی بار ترانسفورماتورهای پستهای مجاور و اصلاح پروفیل ولتاژ، از دیگر اهداف بهرهبرداری توسعه پست ذوالفقاری بوده است.