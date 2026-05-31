به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره تأمین اجتماعی شهرستان رامسر گفت: بر اساس آمار بهمن‌ماه سال گذشته، ۵۷ درصد جمعیت این شهرستان تحت پوشش خدمات تأمین اجتماعی هستند.

جهانگیر عباسی سجیرانی افزود: در حال حاضر بیش از ۳۰ نوع خدمت به‌صورت غیرحضوری، از طریق سامانه‌های طراحی‌شده سازمان تأمین اجتماعی، جهت تسهیل خدمت‌رسانی به ذی‌نفعان ارائه می‌شود.

وی گفت: جمعیت شهرستان رامسر طبق آمار در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، تعداد ۷۴۱۷۹ نفر است که از این تعداد، ۴۱۹۱۶ نفر معادل ۵۷ درصد جمعیت شهرستان، تحت پوشش خدمات تأمین اجتماعی از بدو تولد تا سه یا چهار نسل هستند.

عباسی ادامه داد: در راستای حمایت از کانون خانواده، حمایت از جوانی جمعیت و تسهیل در امر ازدواج، یک ماه حقوق کامل به بیمه‌شده به‌صورت بلاعوض پرداخت می‌شود.

رئیس اداره تأمین اجتماعی رامسر گفت: بنا بر آمار ارائه‌شده در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، مجموع کارگاه‌های شهرستان ۳۷۸۷ کارگاه است که از این تعداد، ۱۴۷۳ کارگاه فعال و مابقی نیمه‌فعال هستند.

عباسی با بیان اینکه بیشترین تلاش از بدو ورود در این مسئولیت، عملیاتی کردن شعبه در همه زمینه‌ها، پاسخگو کردن مجموعه و تکریم ارباب‌رجوع است، افزود: تمام کارشناسان شعبه در طول ایام هفته و نیز سه‌شنبه‌های دیدار مردمی در خدمت مراجعان هستند. علاوه بر آن، در مناسبت‌های مختلف از جمله اجتماعات شبانه، نماز جمعه و میز‌های خدمت نیز حضور داریم.

وی تأکید کرد: از کارفرمایان در این شرایط حساس کشور می‌خواهیم در جهاد تولید و خدمت‌رسانی، در کنار سنگر خیابان، میدان و دیپلماسی قرار بگیرند؛ کارگاه‌ها را فعال کنند و تعداد شاغلان خود را حفظ و ارتقا دهند تا به تولید، اشتغال و امنیت پایدار کشور کمک شایانی شود.

رئیس اداره تأمین اجتماعی رامسر با اشاره به پیگیری مطالبات مردمی گفت: برای تسهیل خدمت به مردم، انجام معاینات بدو استخدام (کمیسیون ماده ۹۰) که پیش از این در شهر خرم‌آباد تنکابن انجام می‌گرفت، با پیگیری‌های مستمر هم‌اکنون در مرکز بهداشتی درمانی شماره یک رمک رامسر توسط دکتر اسدیان با تعرفه دولتی انجام می‌شود و عواید آن نیز صرف توسعه بهداشت و درمان شهرستان رامسر می‌گردد.