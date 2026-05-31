

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ علی داداش تبار گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا، ماموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی از نگهداری یک دستگاه موتورسیکات قاچاق توسط فردی در شهرستان عباس آباد با خبر شدند.

وی با اشاره به هماهنگی قضائی در این راستا، افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری ماموران یگان امداد در شهرستان عباس آباد در بازرسی از مخفیگاه متهم، موتور سنگین سوزوکی ۱۴۰۰ و اسلحه غیرمجاز، کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران، گفت: کارشناسان ارزش موتور سنگین توقیفی و اسلحه غیر مجاز را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ داداش تبار از عزم جدی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا تاکید کرد گفت: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد