کوچ زنبورداران مراغه‌ای به مراتع استان‌های آذربایجان شرقی و غربی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، هادی خرسندی مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: همزمان با شکوفه دادن گیاهان مرتعی زنبورداران این شهرستان با ۲۰۰ هزار کلنی کندوی بومی و مدرن به مراتع کوچ می‌کنند.

خرسندی افزود: زنبورداران مراغه‌ای برای تابستان گذرانی به ۸۳۱ زنبورستان در مراتع سهند، شهر‌های هشترود، چاراویماق و عجب شیر در آذربایجان شرقی، شهر‌های پیرانشهر، سردشت، نقده و ارومیه درآذربایجان غربی کوچ می‌کنند.

وی اضافه کرد: زنبورداران مراغه سال گذشته با بیش از ۳ هزار تن عسل حدود ۲۴ درصد محصول استان را تولید کردند.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: ۷۰ درصد عسل تولید شده در مراغه به علت کیفیت و مرغوبیت به دیگر استان‌های کشور و خارج صادر می‌شود.

خرسندی گفت: مراغه یک هزار نفر زنبوردار دارد و این حرفه برای ۲ هزار نفر شغل مستقیم ایجاد کرده است.