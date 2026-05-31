معاون صدای رسانه ملی با تأکید بر جایگاه راهبردی رادیو در تحقق اهداف سند چشمانداز ۱۴۰۵ گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شکلگیری الگویی منسجم برای همکاری دوسویه میان شبکههای سراسری و صدای استانها هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست بررسی راهکارهای توسعه همکاری میان شبکههای رادیویی و صدای استانها با حضور مدیران و مسئولان معاونت صدا برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن تبیین مسیرهای جدید برای گسترش تعاملات محتوایی، تولیدی و برنامهای میان شبکههای سراسری و مراکز استانی بود.
احمد پهلوانیان، معاون صدا، در این نشست با اشاره به رویکردهای پیشبینیشده در طرح «سیمرغ» اظهار کرد: این طرح با هدف ایجاد همافزایی، همگرایی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در مجموعه معاونت صدا و صدای استانها طراحی شده است. موضوعاتی که در این چارچوب مطرح میشود، باید در فرآیند گفتوگو، بررسی کارشناسی و تعامل میان بخشهای مختلف به نقطه تعادل و اثربخشی برسد.
وی با بیان اینکه صدای استانها یکی از مهمترین پشتوانههای محتوایی رسانه ملی به شمار میرود، افزود: گستره جغرافیایی، تنوع فرهنگی، ظرفیتهای انسانی، گویشها، آیینها و روایتهای بومی موجود در استانها، گنجینهای ارزشمند برای تولید محتواست که میتواند در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر شبکههای سراسری نیز از امکانات، تجربهها و ظرفیتهای گستردهای برخوردارند که در صورت پیوند با توانمندیهای استانی، امکان خلق محصولات رسانهای مؤثرتر و فراگیرتر را فراهم میکند.
معاون صدا تأکید کرد: تجربه سالهای اخیر نشان داده هر جا همکاری و همافزایی میان شبکهها و مراکز استانی شکل گرفته، نتایج قابل توجهی حاصل شده است. از این رو باید بسترهای لازم برای تداوم این همکاریها به صورت ساختاری و نظاممند فراهم شود تا تعاملات صرفاً محدود به مناسبتها و رویدادهای مقطعی نباشد.
پهلوانیان همچنین با اشاره به جایگاه رادیو در سند چشمانداز ۱۴۰۵ معاونت صدا گفت: در این چشمانداز، رادیو به عنوان رسانه پیشران تعریف شده است و تحقق این مأموریت بدون بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود در شبکههای سراسری و استانی امکانپذیر نخواهد بود. پیشرانی رادیو زمانی محقق میشود که میان اجزای مختلف این رسانه، همگرایی، تعامل و همکاری مؤثر شکل بگیرد و ظرفیتهای پراکنده در قالب یک طرح منسجم رسانهای به کار گرفته شود.
در ادامه این نشست، مهدی نعلبندی، مدیرکل صدای استانهای سازمان صداوسیما، با اشاره به تجربههای موفق همکاری میان شبکههای رادیویی و مراکز استانی اظهار کرد: یکی از حوزههایی که در سالهای اخیر بیشترین میزان تعامل و همکاری را در مجموعه معاونت صدا تجربه کرده، حوزه رادیو بوده است. نمونه بارز این موضوع در طرح ملی «ایران جان» و «جنگ رمضان» نمایان شد؛ زمانی که شبکههای مختلف با رویکردی همافزا وارد میدان شدند و تبادل برنامهها، تولیدات مشترک و همکاریهای محتوایی میان آنها شکل گرفت.
وی افزود: در آن مقطع، شبکههای مختلف رادیویی با استفاده از ظرفیتهای یکدیگر توانستند به نیازهای مخاطبان پاسخ دهند و تجربهای موفق از همکاری رسانهای را رقم بزنند. این تجربه نشان داد که ظرفیتهای موجود در شبکههای سراسری و استانی مکمل یکدیگر هستند و میتوانند در کنار هم به تولید آثار مؤثرتر و گستردهتر منجر شوند.
نعلبندی با تأکید بر ضرورت استمرار این روند گفت: اکنون زمان آن رسیده است که همکاریهای شکلگرفته از حالت موردی و مقطعی خارج شود و در قالب یک نظام مشخص و دارای چارچوب اجرایی تعریف شود. اگر بتوانیم سازوکاری پایدار برای تولیدات مشترک، تبادل محتوا و استفاده متقابل از ظرفیتها طراحی کنیم، بخش مهمی از اهداف معاونت صدا در حوزه تحول و ارتقای کیفیت محقق خواهد شد.
وی همچنین تصریح کرد: صدای استانها دارای ظرفیتهای منحصربهفردی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، هنری و نمایشی است و میتواند سهم بیشتری در جریانسازی محتوایی در سطح ملی داشته باشد. در مقابل، شبکههای سراسری نیز میتوانند زمینه دیده شدن و انعکاس گستردهتر این ظرفیتها را فراهم کنند.
در این نشست مدیران شبکههای رادیویی نیز ضمن تأکید بر اهمیت توسعه همکاریهای میانبخشی، بر ضرورت طراحی سازوکارهای مشخص برای تولیدات مشترک، تبادل محتوا، بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی استانها، حفظ هویت شبکهها در عین همافزایی و استفاده هدفمند از امکانات موجود توصیه کردند. همچنین بر این نکته اتفاق نظر وجود داشت که استمرار تعامل میان شبکههای سراسری و استانی میتواند به ارتقای کیفیت برنامهها، افزایش بهرهوری و شکلگیری جریانهای رسانهای اثرگذار در سطح ملی منجر شود.