مردم ولایتمدار فیروزکوه در اجتماع حماسی ۹۱، ضمن سوگواری در پی شهادت حضرت آیتالله خامنهای (ره)، بر ایستادگی در مسیر ولایت و آرمانهای انقلاب تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم در میدان اصلی شهر برگزار شد، عزاداران با در دست داشتن تصاویر رهبر شهید و پرچمهای سیاه، به نوحهسرایی و سینهزنی پرداختند. حضور چشمگیر دهه هشتادیها و نودیهای فیروزکوه در این اجتماع، جلوهای ویژه از تداوم تفکر انقلابی در میان نسل جدید را به تصویر کشید.