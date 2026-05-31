وی با تأکید بر برخورد قاطع با متجاوزان به عرصه‌های ملی افزود: حفاظت از انفال و اراضی ملی خط قرمز منابع طبیعی است و با هرگونه تصرف، تخریب و تغییر کاربری غیرقانونی در چارچوب قانون و بدون اغماض برخورد می‌شود.

اشکانی با اشاره به اهمیت حفظ مناطق ییلاقی و مرتعی شهرستان رامسر خاطرنشان کرد: پایش‌های میدانی و گشت‌های حفاظتی در محدوده‌های حساس از جمله گرسماسر با جدیت ادامه دارد و اجازه سوءاستفاده از اراضی ملی به افراد سودجو داده نخواهد شد.