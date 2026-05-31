رفع تصرف ۳۵ هزار متر مربع از اراضی ملی در ییلاقات گرسماسر رامسر
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رامسر از آزادسازی ۳۵ هزار متر مربع از اراضی ملی در منطقه ییلاقی گرسماسر در راستای اجرای قانون حفاظت از جنگلها و مراتع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رامسر گفت: در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، با حضور مسئول و نیروهای واحد منابع طبیعی چالکرود و با پشتیبانی فرماندهی و نیروهای یگان حفاظت، عملیات رفع تصرف در منطقه ییلاقی گرسماسر انجام و حدود ۳۵ هزار متر مربع از اراضی ملی از ید متصرفان خارج و به بیتالمال بازگردانده شد.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با متجاوزان به عرصههای ملی افزود: حفاظت از انفال و اراضی ملی خط قرمز منابع طبیعی است و با هرگونه تصرف، تخریب و تغییر کاربری غیرقانونی در چارچوب قانون و بدون اغماض برخورد میشود.
اشکانی با اشاره به اهمیت حفظ مناطق ییلاقی و مرتعی شهرستان رامسر خاطرنشان کرد: پایشهای میدانی و گشتهای حفاظتی در محدودههای حساس از جمله گرسماسر با جدیت ادامه دارد و اجازه سوءاستفاده از اراضی ملی به افراد سودجو داده نخواهد شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رامسر در پایان از شهروندان و طبیعتدوستان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب، آتشسوزی، تصرف یا ساختوساز غیرمجاز در عرصههای ملی، موضوع را از طریق شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن پیگیری و اقدام قانونی انجام شود.