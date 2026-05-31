شمار افرادی که برای فرار از گرما در اروپا به آب رودخانهها و دریا زدند اما هرگز بازنگشتند روبه فزونی است که هشدار نهادهای اروپایی را در پی داشته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، موسسه ویچ شمار غرق شدگان در اروپا را طی سال گذشته بیش از هزار و پانصد نفر اعلام کرد و نهادهای اروپایی نیز با اشاره به گرمای زودهنگام در قاره سبز، درباره افزایش افراد غرق شده هشدار دادند.
دریا و رودخانههای اروپا هنوز تابستان نیامده قربانی گرفت و بر اساس دادههای تازه منتشر شده در انگلیس در روزهای گرم اخیر دست کم ۱۴ نفر بر اثر غرق شدگی در رودخانهها و دریا جان باختند.
رسانهها در انگلیس میگویند تابستانِ زودرس اروپا با مرگ در آب آغاز شده است.
افزایش مرگ ناشی از آب در میان موج گرمای انگلیس با هشدار اورژانس به ویژه برای نوجوانان و جوانان همراه شد و اورژانس در انگلیس اعلام کرد فقط در روزهای اخیر پنج نوجوان ۱۰ تا ۱۵ ساله به علت غرق شدگی در رودخانه و برکهها جان باختند.
انجمن نجات غریق انگلیس از عموم مردم خواست پیش از ورود به آب مکث و فکر کنند. این انجمن اعلام کرد: متاسفانه هوای گرمتر شاهد افزایش غرقشدگیهای تصادفی است.
دبیرکل سازمان ملل میگوید: گرمای شدید در اروپا یادآوری بیرحمانهای از بحران آب و هواست.