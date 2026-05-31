حامد نفر در مسابقات دو و میدانی جوانان قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ هنگ کنگ، در ماده پرتاب دیسک در جایگاه ششم قرار گرفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در چهارمین روز از بیست و دومین دوره مسابقات دو و میدانی جوانان قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ هنگ کنگ، امروز یکشنبه ۱۰ خرداد، حامد نفر نماینده کشورمان در ماده پرتاب دیسک با ثبت رکورد ۵۶.۹۱ متر در جایگاه ششم قرار گرفت.

در این رقابت «ماکسیم سازنف» از قزاقستان با رکورد ۶۰.۴۵ متر به عنوان نخست دست یافت.

پرتابگران هند و قطر نیز به ترتیب با رکورد‌های ۶۰.۱۰ متر و ۵۹.۴۷ متر دوم و سوم شدند.