پخش زنده
امروز: -
براساس اعلام دبیرخانه جشنواره «روایت علوی»، امروز، دهم خرداد، آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نخستین جشنواره «روایت علوی» با هدف ترویج جریان هنر شیعی – انقلابی با محوریت فضائل امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) در قالبهای هنری برگزار میشود.
شاعران و علاقهمندان به شعر آیینی میتوانند سرودههای خود را با محوریت متون پژوهشی ارائه شده در بخش محتوی در وبگاه جشنواره به دبیرخانه ارسال کنند.
این بخش فرصتی برای بازتاب جلوههای ادبی و شاعرانه از مکتب علوی است.
آثار ارسالی پس از بررسی و طی مراحل ارزیابی، به مرحله اجرای نهایی راه خواهند یافت و در برنامههای جشنواره ارائه میشوند.
از همه هنرمندان و علاقهمندان دعوت میشود آثار خود را تا تاریخ دهم خرداد ۱۴۰۵ مطابق با شرایط اعلامشده در فراخوان، از طریق سامانه، به دبیرخانه جشنواره «روایت علوی» ارسال کنند.
جشنواره روایت علوی ۱۶ تا ۱۹ خرداد برگزار می شود.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، علاقهمندان برای دریافت اطلاعات تکمیلی شامل شرایط حضور، نحوه ارسال آثار، متون پژوهشی و زمانبندی جشنواره به نشانی www.revayatalavi.ir مراجعه کنند.