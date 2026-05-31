باند سازمان یافته خرید و فروش سلاح گرم در رودبار جنوب شناسایی ومتلاشی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان عمومی و انقلاب رودبار جنوب از متلاشی شدن یک باند سازمانیافته خرید و فروش سلاح گرم در این شهرستان خبر داد.
حامد محمدی افزود: در جریان یک عملیات هدفمند، سه نفر از اعضای اصلی این باند که در زمینه تهیه و توزیع سلاح فعالیت میکردند، شناسایی و بازداشت شدند.
دادستان رودبار جنوب گفت: در این عملیات همچنین سه قبضه سلاح کشف و ضبط شد و اقدامات قضایی لازم در رابطه با متهمان در دستور کار قرار گرفت.
محمدی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با عوامل ناامنکننده جامعه بیان کرد: این عملیات نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضا و نیروهای انتظامی و امنیتی در مقابله با هرگونه فعالیت مخل امنیت عمومی و باندهای سازمانیافته است.
وی تصریح کرد: روند رسیدگی قضایی به پرونده این افراد آغاز شده و پیگیریها برای شناسایی و دستگیری دیگر همدستان احتمالی این باند ادامه دارد.