به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان عمومی و انقلاب رودبار جنوب از متلاشی شدن یک باند سازمان‌یافته خرید و فروش سلاح گرم در این شهرستان خبر داد.

حامد محمدی افزود: در جریان یک عملیات هدفمند، سه نفر از اعضای اصلی این باند که در زمینه تهیه و توزیع سلاح فعالیت می‌کردند، شناسایی و بازداشت شدند.

دادستان رودبار جنوب گفت: در این عملیات همچنین سه قبضه سلاح کشف و ضبط شد و اقدامات قضایی لازم در رابطه با متهمان در دستور کار قرار گرفت.

محمدی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با عوامل ناامن‌کننده جامعه بیان کرد: این عملیات نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضا و نیرو‌های انتظامی و امنیتی در مقابله با هرگونه فعالیت مخل امنیت عمومی و باند‌های سازمان‌یافته است.

وی تصریح کرد: روند رسیدگی قضایی به پرونده این افراد آغاز شده و پیگیری‌ها برای شناسایی و دستگیری دیگر همدستان احتمالی این باند ادامه دارد.