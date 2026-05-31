هواداران تیم فوتبال پاری سن ژرمن بعد از قهرمانی در اروپا وضع عجیبی بر خیابانهای پاریس حاکم شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قهرمانی تیم فوتبال پاریسنژرمن در لیگ قهرمانان اروپا یک جنگ تمام عیار در خیابانهای پاریس بهراه انداخت تا برای ساعتی این شهر بهدست آشوبگران بیفتد.
براساس گزارش گاردین، در این درگیریها که ۶ ساعت طول کشید، بیش از ۵۰ مغازه تخریب و غارت شد و حدود ۵۰ نفر زخمی و مجروح شدند.
در این درگیریها نه تنها مغازهها به غارت رفتند بلکه تعداد زیادی از ماشینهای شهروندان در خیابانها به آتش کشیده شدند و بسیاری از ایستگاههای اتوبوس تخریب شدند و گروهی از هواداران در نزدیکی برج ایفل مکانی را به آتش کشیدند تا این برج در دود آتش غرق شود.
در بازی پایانی لیگ قهرمانان اروپا، تیم فوتبال پاریسنژرمن فرانسه دیشب در ورزشگاه پوشکاش شهر بوداپست مجارستان به مصاف آرسنال انگلیس رفت که این دیدار پس از ۱۲۰ دقیقه تلاش، یک بر یک به پایان رسید و در ضربات پنالتی پاریسنژرمن ۴ بر ۳ مقابل آرسنال به برتری رسید تا تیم لوییز انریکه برای دومین سال پیاپی قهرمان اروپا شود.