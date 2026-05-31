فرمانده انتظامی مازندران از کشف خودروی تویوتا لندکروز قاچاق به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال در شهرستان قائمشهر، خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سردار حسن مفخمی شهرستانی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودرو‌های عبوری به خودروی تویوتا لندکروز در شهرستان قائمشهر مشکوک شده و با همکاری ماموران پلیس راهور شهرستان قائمشهر آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی اسناد خودرو، مشخص شد پلاک و سند خودرو با یکدیگر تطابق نداشته و راننده مدارک و مستندات لازم مبنی بر داشتن مجوز ارائه نکرد که خودروی مذکور توسط کارشناسان از مصادیق سند نمره و قاچاق شناخته شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران، ارزش خودروی کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، ۲۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: راننده خودرو به جرم قاچاق و استفاده از مدارک جعلی دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

سردار مفخمی تاکید کرد: پلیس مقابله با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با قاچاقچیان را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده و از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.