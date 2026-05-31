به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل تعاون روستایی هرمزگان گفت: گندم با قیمت مصوب ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری می‌شود.

ماندگاری افزود: ۱۱ مرکز خرید در حاجی آباد، میناب، رودان، پارسیان و بستک فعال است.

وی گفت: بیشترین خرید به حاجی آباد اختصاص داشته است.

بیشتر بخوانید: پایان برداشت گندم از زمین‌های کشاورزی شمیل بندرعباس

خرید تضمینی گندم در هرمزگان تا پایان خرداد ادامه دارد.