از آغاز خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از ۴۲ هزار تُن محصول از کشاورزان هرمزگانی خریداری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل تعاون روستایی هرمزگان گفت: گندم با قیمت مصوب ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری میشود.
ماندگاری افزود: ۱۱ مرکز خرید در حاجی آباد، میناب، رودان، پارسیان و بستک فعال است.
وی گفت: بیشترین خرید به حاجی آباد اختصاص داشته است.
خرید تضمینی گندم در هرمزگان تا پایان خرداد ادامه دارد.