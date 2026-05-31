

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ علی داداش تبار گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مبنی بر احتکار کود و سموم کشاورزی واقع در شهرستان نکا، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیس و شناسایی انبار مذکور، کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران به همراه کارشناسان اداره صمت، و جهاد کشاورزی محل مذکور را مورد بازرسی قرار دادند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران، ادامه داد: ماموران در بازرسی از انبار موصوف بیش از ۳۵ میلیارد ریال انواع کود و سموم کشاورزی که فاقد ثبت در سامانه جامع انبار‌ها بوده و بصورت غیرقانونی، احتکار شده بود را کشف کردند.

سرهنگ داداش تبار با بیان اینکه این اقدام در چارچوب مقابله با احتکار کالا‌های اساسی بخش کشاورزی و حمایت از حقوق کشاورزان و مصرف کنندگان انجام شده است، گفت پرونده مربوطه نیز جهت پیگیری‌های مربوطه به همراه متهم به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.