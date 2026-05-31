رئیس اداره شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش استان با اشاره به نحوه ثبت‌نام افزود: والدین باید با مراجعه به سامانه my.medu.ir و انتخاب نقش «والدین»، از طریق شماره تلفن همراه وارد پنل کاربری شوند و سپس گزینه مربوط به ثبت‌نام پایه اول ابتدایی را انتخاب کرده و نوع مدرسه را بر روی «مدارس شاهد» تنظیم کنند.

مجیدیان ادامه داد: پس از ورود به بخش ثبت‌نام، لازم است اطلاعات دانش‌آموز و والدین با دقت و به‌صورت کامل در سامانه درج شود و خانواده‌ها پس از انتخاب مدرسه مورد نظر، فرآیند ثبت‌نام را نهایی کرده و کد رهگیری دریافت‌شده را تا پایان مراحل ثبت‌نام نزد خود نگهداری کنند.

رئیس اداره شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش استان با تأکید بر ضرورت بارگذاری دقیق مدارک هویتی و مستندات امتیازآور گفت: مدارک شناسایی دانش‌آموز، اطلاعات والدین و مستندات مربوط به سهمیه ایثارگری و سایر امتیازات باید در سامانه بارگذاری شود و اصل مدارک نیز در زمان مراجعه حضوری به مدرسه ارائه شود.

وی با اشاره به ترافیک احتمالی سامانه در روزهای پایانی ثبت‌نام، از والدین خواست انجام فرآیند ثبت‌نام را به روزهای آخر موکول نکنند و با دقت و صبوری نسبت به تکمیل اطلاعات و بارگذاری مدارک اقدام کنند.

مجیدیان ادامه داد: پیش‌ثبت‌نام اینترنتی و دریافت کد رهگیری به منزله ثبت‌نام یا پذیرش قطعی دانش‌آموز نیست و پذیرش نهایی پس از بررسی مدارک، احراز شرایط، امتیازبندی و تأیید نهایی توسط مدرسه، اداره آموزش و پرورش و اداره شاهد اداره کل انجام خواهد شد.