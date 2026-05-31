مردم شهرستان بهارستان در ادامه حضور‌های شبانه خود، پس از گذشت بیش از سه ماه، بار دیگر در اجتماع همیشگی‌شان گرد هم آمدند و با اجرای مراسم پرچم‌گردانی و توسل به ائمه اطهار (ع)، برای پیروزی جبهه حق دعا کردند.

جلوه‌های از حضور پرشور و شبانه مردم بهارستان در آیین همبستگی و دعا برای پیروزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این حضور گسترده و مستمر، نشان‌دهنده روحیه وفاداری، انسجام و پایبندی مردم ولایت‌مدار بهارستان به ارزش‌های دینی و انقلابی است.

همچنین در این مراسم، شعار‌های «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» همچنان به عنوان اصلی‌ترین شعار‌های این شب‌ها از سوی حاضران سر داده شد.