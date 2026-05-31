به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.این کنگره که در ادامه جریان ماندگار سوسنگرد طراحی شده، با هدف آگاه‌سازی دانش‌آموزان و تأکید بر زیست در مکتب شهدای امدادگر شکل گرفته است.

ترویج فرهنگ میزبانی و ایثار، اشاعه فرهنگ مسئولیت و رسالت، و نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در زنده‌نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا، از دیگر اهداف این رویداد به شمار می‌رود.

شرکت‌کنندگان این طرح را اعضای کانون‌های دانش‌آموزی و دانش‌آموزان علاقه‌مند تشکیل می‌دادند. آثار ارائه‌شده در این کنگره بر اساس زندگینامه شهدا یا با درک محضر خانواده معظم شهدای امدادگر خلق شده بود.

آثار تولیدی در قالب‌های متنوع هنری از جمله:هنر‌های تجسمی، هنر‌های ادبی،هنر‌های تصویری، هنر‌های دیجیتال و دیگر گونه‌های خلاقانه به معرفی شهیدان امدادگر با محوریت ایثارگری و زیست در مکتب تربیتی آنان پرداخته شد.

کنگره راسخ به همت سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در ۴منطقه که استان کرمان به عنوان میزبان منطقه ۲با مشارکت دانش آموزان استان‌های اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کیش و هرمزگان برگزار شد.