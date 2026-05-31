در پویش نذر قربانی ۲۲ هزار و ۸۹۵ بسته گوشت گرم بین نیازمندان هرمزگانی توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: مردم و خیران ۸۲۶ راس گوسفند و بز، ۷۹ راس گاو و ۱۴۷ قطعه مرغ با نیت نذر و قربانی اهدا کردند.
حمید باسره افزود: دامهای اهدایی پس از ذبح با رعایت اصول بهداشتی در بستهبندیهای یک کیلوگرمی بین خانوادههای نیازمند توزیع شد.
وی گفت: ارزش گوشتهای اهدا شده بیش از ۳۶ میلیارد و ۵۰۵ میلیون تومان برآورد شده است.
