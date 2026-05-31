پویش نذر آب در رودان به مدت یک هفته برای تامین آب مورد شرب رزمندگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، امام جمعه رودان گفت: در این پویش ۵۰ هزار آب معدنی جمع آوری و به مناطق جنگی جنوب کشور ارسال شد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد بارانی افزود: ارزش این آب معدنیها ۳۶میلیون تومان بوده است.
وی در تبیین اهداف این طرح گفت: این پویش با هدف ایجاد فرصتی برای نقشآفرینی مستقیم مردم در حمایت از نظام و رزمندگان جانفدا ایجاد شده و برنامه ما در ابتدای پویش جمعآوری ۱۴ هزار بطری آب معدنی بود که با استقبال و مشارکت گسترده و پرشور مردم این رقم به ۵۰ هزار آب معدنی افزایش یافت.
