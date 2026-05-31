فرماندار شهرستان ساری بر رفع موانع احداث کنارگذر شمالی عالیواک با نگاه تسهیلگرانه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بهروز اسکندرنیا در جلسه هماندیشی رفع موانع احداث کنارگذر شمالی عالیواک بر ضرورت نگاه تسهیلگرانه در کنار نظارت قانونی تأکید کرد و گفت: طرح کنارگذر شمالی عالیواک به عنوان یکی از طرحهای مهم کاهش بار ترافیکی مرکز استان، با رویکرد همافزایی دستگاهها و حمایت نظارتی در مسیر تعیین تکلیف نهایی قرار دارد.
فرماندار شهرستان ساری با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و رفع موانع حقوقی و اجرایی، افزود: رویکرد مسئولین باید در مسیر کمک به اجرای صحیح قانون و تسهیل امور باشد، چراکه هدف نهایی همه دستگاهها خدمترسانی به مردم در شرایطی است که پروژههای نیمهتمام و گرههای ترافیکی به یک چالش جدی در مرکز استان تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی ازطرحهای نیمهتمام در سطح شهرستان موجب بروز مشکلات ترافیکی و نارضایتی عمومی شده است، ادامه داد: کنارگذر شمالی عالیواک یکی از طرحهای مهمی است که هنوز در مرحله مقدماتی و بررسیهای حقوقی و اجرایی قرار دارد و نیازمند هماهنگی جدی میان دستگاههای مرتبط است.
فرماندار ساری با اشاره به اهمیت مدیریت طرحهای نیمهتمام در ساری گفت: وجود صدها طرح نیمهتمام در سطح شهرستان، به ویژه در حوزه حملونقل، به یک مسئله مزمن تبدیل شده و ضرورت دارد با برنامهریزی دقیق و تأمین منابع، روند تکمیل این پروژهها تسریع شود.
اسکندرنیا بر لزوم رعایت ملاحظات فنی و ایمنی در اجرای طرح کنارگذرعالیواک تأکید کرد و افزود: اجرای این طرح باید به گونهای باشد که ضمن حل مشکل ترافیک، از ایجاد آسیب به زیرساختها و تأسیسات موجود جلوگیری شود و حقوق دستگاههای خدماترسان نیز به طور کامل لحاظ گردد.
جلسه بررسی موانع احداث کنارگذر شمالی عالیواک با هدف برداشتن گامهای جدی در مسیر حل یکی از گرههای ترافیکی مرکز استان برگزار شد؛ مسیری که عبور از آن نیازمند همافزایی دستگاههای اجرایی، تعیین تکلیف حقوقی اراضی و نگاه توسعهمحور در کنار رعایت الزامات قانونی است.
در این جلسه موضوعاتی از جمله الزامات حقوقی، نحوه تملک، استفاده از اراضی و ظرفیتهای شرکت آب منطقهای به عنوان یکی از محورهای اصلی بررسی شد و مقرر گردید تصمیمات نهایی با رعایت کامل چارچوبهای قانونی و با هدف جلوگیری از بروز مشکلات آتی اتخاذ شود.