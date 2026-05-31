به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان از پیش‌بینی تولید ۴۳۰۰ تن در صورت تحقق برنامه خبر داد و گفت: امسال تا کنون ۱۰۰ هکتار کشت سیب‌زمینی انجام شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا ۱۳۵ هکتار افزایش یابد.

حسین سرچاهی افزود: در صورت تحقق کامل برنامه ابلاغی، میزان تولید سیب‌زمینی در خراسان جنوبی به حدود ۴۳۰۰ تن خواهد رسید و برداشت محصول نیز از نیمه دوم خردادماه آغاز می‌شود.

وی با اشاره به پراکنش سطح زیرکشت در شهرستان‌های مختلف استان گفت: شهرستان‌های بیرجند، سربیشه و قاین به ترتیب بیشترین سطح زیرکشت و میزان برداشت را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان افزود: محصول تولیدی سیب‌زمینی در استان عمدتاً به صورت خودمصرف برای تأمین نیاز شهرستان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سرچاهی درباره وضعیت کشت در مقایسه با سال گذشته نیز گفت: مطابق برنامه ابلاغی و در چارچوب الگوی کشت، اما با توجه به شرایط اقلیمی و افزایش بارندگی‌ها، امکان افزایش سطح زیرکشت در ادامه فصل وجود خواهد داشت.