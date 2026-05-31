پخش زنده
امروز: -
مدیر امور آب مهاباد گفت: ذخایر آبی سد مهاباد در مقایسه با سال گذشته ۸۹ درصد افزایش یافته و از ۱۷۲ میلیون مترمکعب فراتر رفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیر امور آب مهاباد گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸۳ میلیون مترمکعب آب ذخیرهشده در سد مهاباد به منظور کمک به احیای دریاچه ارومیه و تامین نیازهای زیستمحیطی رهاسازی شده است.
خالد رحمانی اظهار کرد: در حال حاضر میزان رهاسازی آب از سد مهاباد ۸.۳۷ مترمکعب بر ثانیه است که از این میزان، هفت مترمکعب بر ثانیه برای مصارف بخش کشاورزی اختصاص یافته و مابقی مربوط به تامین آب شرب و تلفات ناشی از تبخیر است.
وی با اشاره به وضعیت مناسب ذخایر آبی سد مهاباد افزود: حجم فعلی آب ذخیرهشده در این سد به بیش از ۱۷۲ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۹ درصد افزایش نشان میدهد.
مدیر امور آب مهاباد ادامه داد: تراز کنونی سد مهاباد به یکهزار و ۳۵۶.۶۵ متر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ متر افزایش یافته است.
رحمانی همچنین با بیان اینکه ورودی فعلی سد مهاباد ۶ مترمکعب بر ثانیه است، گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در مجموع ۳۳۰ میلیون مترمکعب آب وارد مخزن سد شده است، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۴۸ میلیون مترمکعب بود.
وی میزان بارندگی ثبتشده در کمپ سد مهاباد را ۵۳۰ میلیمتر اعلام کرد و افزود: این رقم در سال گذشته ۳۴۱ میلیمتر بود که نشاندهنده افزایش ۱۸۹ میلیمتری بارشها در منطقه است.