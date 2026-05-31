تامین ۳۱ درصد برق شرکت گاز از نیروگاه خورشیدی
مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد از بهرهبرداری نیروگاه خورشیدی ۹۳ کیلوواتی این شرکت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، حمید طالبی از بهرهبرداری نیروگاه خورشیدی ۹۳ کیلوواتی این شرکت خبر داد و گفت: با راهاندازی این نیروگاه، ۳۱ درصد برق مصرفی شرکت از طریق انرژی خورشیدی تأمین خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان افزود: شرکت گاز استان با رویکرد توسعه انرژیهای پاک، حرکت از مصرفکنندگی صرف به سمت تولید انرژی را در دستور کار قرار داده و بهرهبرداری از این نیروگاه خورشیدی گامی مهم در همین راستا است.
وی با بیان اینکه این نیروگاه نقش مؤثری در کاهش بار شبکه برق سراسری دارد، اضافه کرد: استفاده از انرژی خورشیدی علاوه بر کاهش هزینههای عملیاتی، به توسعه بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر و حفاظت از محیط زیست نیز کمک میکند.
طالبی از اجرای طرحهای مکمل در حوزه مدیریت مصرف انرژی خبر داد و گفت: نصب ۹ دستگاه آبگرمکن خورشیدی در تأسیسات شرکت نیز به پایان رسیده که نقش مهمی در کاهش مصرف گاز و افزایش بهرهوری انرژی خواهد داشت.
وی همچنین از آغاز مراحل پیمانسپاری برای احداث نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلوواتی جدید خبر داد و افزود: توسعه زیرساختهای انرژی پاک با جدیت در دستور کار شرکت قرار دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای اقلیمی استان برای تولید انرژیهای تجدیدپذیر، ضمن کمک به کاهش ناترازی انرژی کشور، میتواند الگویی موفق در زمینه بهرهوری هوشمندانه و پایدار انرژی ارائه دهد.