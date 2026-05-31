مردم کهگیلویه و بویراحمد همانند سایر شبها با حضور گسترده در میادین شهرهای استان حماسه دیگری آفریدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شرکتکنندگان در این اجتماع حماسی، ضمن تجلیل از حضور مقتدرانه دریادلان نیروهای مسلح در مدیریت راهبردی تنگه هرمز، این آبراه را خط قرمز امنیت ملی ایران دانستند.
حاضران همچنین با اشاره به تهاجم رسانهای دشمنان، بصیرت و آگاهی عمومی را راه مقابله با تحریفِ واقعیتهای انقلاب برشمردند.
در این مراسم باشکوه ، شرکت کنندگان ضمن تاکید بر تداوم مسیر مقاومت و ایستادگی تا پیروزی نهایی و همچنین خشم و انزجار از دشمنان، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی و ادامه راه شهدا تأکید کردند.
مردم در شهرها و روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد هر شب جمع میشوند و با هم صدایی، ضمن پشتیبانی از نیروهای مسلح کشورمان به رهبر معظم انقلاب اسلامی لبیک میگویند و محکومیت متجاوزان را فریاد میزنند.