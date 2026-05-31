دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به مناسبت دهه مبارک امامت و کرامت و در راستای گرامیداشت اعیاد سعید قربان و غدیر خم، اقدام به برگزاری پویش سراسری «نذر ویزیت» کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، به مناسبت دهه مبارک امامت و کرامت، پویش سراسری «نذر ویزیت» از سوی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار می شود.

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از پزشکان و دندان‌پزشکان شاغل در استان دعوت کرده تا به منظور ترویج فرهنگ نیکوکاری و خدمت‌رسانی به هم‌استانی‌ها، در این پویش مشارکت کنند.

پزشکان و دندان‌پزشکان می‌توانند برای ثبت‌نام و اعلام آمادگی برای حضور در این پویش، با شماره‌های ۰۹۱۵۸۶۵۳۹۹۱ و ۰۵۶۳۲۳۹۵۳۳۲ تماس بگیرند و تعداد افراد مورد نظر برای ویزیت رایگان را اعلام کنند.

پس از پایان اجرای طرح، گزارش خدمات ارائه‌شده باید برای ثبت و مستندسازی به اداره توسعه فعالیت‌های قرآنی دانشگاه ارسال شود.