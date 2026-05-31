پخش زنده
امروز: -
بر اساس آخرین گزارش پایگاه شاخصهای اساسی علم (ESI) در ماه می ۲۰۲۶، دو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند موفق به کسب نشان «پژوهشگر یک درصد پراستناد برتر جهان» شدند و شمار پژوهشگران پراستناد دانشگاه به ۷ نفر افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دکتر فاطمه نیکومنش، دانشیار قارچشناسی پزشکی و دکتر امیر طیوری، استادیار اپیدمیولوژی، با کسب حدنصابهای لازم در شاخصهای استنادی، در زمره پژوهشگران یک درصد پراستناد برتر دنیا به ترتیب در حوزههای موضوعی میکروب شناسی و پزشکی بالینی قرار گرفتند.
با احتساب این موفقیت، شمار اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که نشان «جام طلایی» پژوهشگر یک درصد پراستناد برتر را در سامانه علمسنجی اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی دریافت کرده اند، به ۷ نفر رسید.
پیش از این، دکتر سید محمد ریاحی در موضوع پزشکی بالینی، دکتر مرتضی عرب زوزنی در موضوع محیط زیست، دکتر طاهره فرخنده، دکتر محمدرضا خزدیر و دکتر زویا طاهرگورابی در موضوع داروشناسی و سم شناسی موفق به کسب این نشان ارزشمند در نظام رتبهبندی جهانی ESI شده بودند.
پایگاه ESI که زیر مجموعه شرکت کلاریویت آنالیتیکس (Clarivate Analytics) و متصل به پایگاه Web of Science است، با تحلیل دادههای استنادی بیش از ۱۲ هزار مجله معتبر جهانی در بازه زمانی ۱۰ ساله، برترینهای دنیای علم را بر اساس شاخصهای دقیق علمی شناسایی میکند.