مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: از ابتدای اجرای طرح جوانی جمعیت تاکنون بیش از هزار قطعه زمین به متقاضیان در استان واگذار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پارسایی در نشست پرسش و پاسخ با فعالان رسانهای و فضای مجازی افزود: تاکنون بیش از ۴۸۰ قطعه زمین نیز برای واگذاری در سال جاری آماده شده است.
وی اضافه کرد: در سطح استان حدود ۱۴ هزار نفر ثبتنام کردند که بیش از ۱۱ هزار نفر از این تعداد واجد شرایط هستند و در صف دریافت زمین قرار دارند.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد افزود: در شهرهای دهدشت، گچساران، مارگون، دیشموک و چرام اقدامات تأمین زمین در حال انجام است، اما شهر یاسوج همچنان با مشکل جدی کمبود زمین مواجه است.
پارسایی با اشاره به کمبود ۱۴۴ هکتاری زمین در استان گفت: این کمبود از طریق خرید زمین یا استفاده از اراضی حریم شهرها در حال پیگیری است.
وی گفت: تمام فرآیند واگذاری زمین در سامانههای رسمی انجام میشود و امکان خارج شدن از نوبت وجود ندارد، مگر در موارد خاص مانند خانوادههای دارای فرزندان سهقلو به بالا که طبق دستورالعمل در اولویت قرار میگیرند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همچنین در پاسخ به برخی شائبهها درباره رانت یا واگذاری خارج از نوبت نیز گفت:کل فرآیند بهصورت سامانهای و ثبتشده انجام میشود و هیچ مورد خارج از ضوابط در این حوزه وجود ندارد.
پارسایی همچنین با اشاره به طرحهای مختلف حوزه مسکن در سالهای گذشته افزود: طرحهایی همچون مسکن مهر، اقدام ملی و در ادامه نهضت ملی مسکن در دولتهای مختلف اجرا شده که هرکدام با هدف رفع مشکل مسکن مردم طراحی شدهاند.
وی با اشاره به تفاوت طرح نهضت ملی مسکن با مسکن مهر اظهار کرد: در این طرح بخش عمده هزینههای ساخت بر عهده مردم است و دولت نقش تسهیلگر دارد.
به گفته پارسایی، وظیفه دولت در این طرح شامل صدور پروانه، هماهنگی با بانکها و تأمین تسهیلات بانکی برای این طرح هاست تا امکان اجرای ساختوساز فراهم شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، مشخص شد که بسیاری از متقاضیان توان تأمین آوردههای سنگین ماهانه را ندارند و در همین راستا دولت تغییراتی در روند اجرای طرح ایجاد کرد.
پارسایی ادامه داد: در قالب این اصلاحات، برای دهکهای یک تا چهار، تأمین بخشی از هزینهها از طریق واگذاری اراضی دولتی به پیمانکاران و تهاتر زمین با ساخت مسکن در نظر گرفته شد که سقف آن تا ۴۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.
وی همچنین از نقش صندوق ملی مسکن خبر داد و گفت: با پیگیریهای انجامشده حدود ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات در این بخش تأمین شده است.