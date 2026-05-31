به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، محموله ۲۰ تني برنج، در يک دامداري اطراف شهر بجنورد کشف شد. فرد احتکار کننده و محموله برنج، تحويل مراجع قانوني شد.

در عملیات مشترک پلیس و تعزیرات استان در ماه های گذشته، ۲۱۵ تن برنج احتکار شده کشف شد که ۲۰ تن آن، روز گذشته در یک دامداری در بیرون شهر بجنورد، کشف و ضبط شد.

همچنین ۴۸ تن آهن و یک و نیم تن آرد و اقلام دیگر غذایی، در عملیات نهادهای نظارتی امنیتی در ماه‌های اخیر، کشف شد.

این عملیات با هدف مبارزه با اخلالگران بازار و سودجویان انجام شد.

به گفته تعزیرات حکومتی استان ، محل نگهداری اقلام با تعداد بالا حتما باید به اطلاع سازمان صمت و جهادکشاورزی برسد در غیر اینصورت با فرد خاطی برخورد خواهد شد.