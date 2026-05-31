به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سردبیر ارشد وال‌استریت ژورنال گفت: توافق احتمالی با ایران برای تندرو‌های آمریکا، چیزی جز تسلیم نیست. اگر ترامپ به توافق هسته‌ای تن دهد، همان توافق اوباما را پس از ۱۱ سال انتقاد مداوم، امضا کرده، توافقی که روی میز است، برای ترامپ چیزی جز تحقیر کامل نیست.

«جرارد بیکر» افزود: ترامپ ناچار است برای حفظ آبرو، شکست در برابر ایران را پیروزی جلوه دهد؛ واقعیت این است که پس از این همه تنش، ایران همچنان کنترل تنگه هرمز را در دست خواهد داشت.

نیویورک تایمز هم در مقاله‌ای با عنوان: تمام شد و جمع شد؟ به این نکته اشاره می‌کند که:

دونالد ترامپ تلاش می‌کند جنگ ایران را تقریباً پایان‌یافته و یک موفقیت کامل جلوه دهد. اما پس از سال‌ها تلاش برای تحمیل روایت خود بر واقعیت، اکنون با بحرانی روبه‌رو شده که با داستان او همخوانی ندارد.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت که یک تغییر در رهبری روی داده است. اما اینکه حامیان جنگ آن را به عنوان تغییری مثبت معرفی کنند، نادرست است.