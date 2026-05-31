به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جبهه داخلی رژیم اسرائیل از تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی در مناطق شمال فلسطین اشغالی، منطقه میرون و نهاریا و اعمال محدودیت برای برگزاری تجمعات در این مناطق خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز همزمان با حملات تلافی جویانه «حزب‌الله»، از توقف فعالیت‌های آموزشی در مناطق مرزی با لبنان خبر داد و اعلام کرد: پس از ارزیابی وضعیت امنیتی در مرز‌های لبنان، تصمیمات مهمی از جمله توقف فعالیت‌های آموزشی، بستن سواحل و محدود کردن حداکثری تجمعات را اتخاذ کرده است.

ارتش این رژیم همچنین از شهرک نشینان صهیونیست خواست در نزدیکی پناهگاه‌ها و اماکن امن مستقر باشند.

همچنین منابع خبری از ادامه درگیری‌های شدید بین رزمندگان حزب الله با نظامیان صهیونیستی در مناطق مرزی خبر می‌دهند.

بر اساس گزارش منابع خبری درگیری‌های مسلحانه شدید از چند ساعت پیش میان رزمندگان حزب‌الله و نظامیان ارتش اسرائیل در چندین روستای جنوب لبنان همچنان در جریان است.

پیش از این خبرنگار المیادین در جنوب گزارش داد که درگیری‌های شدیدی میان رزمندگان مقاومت لبنان و نظامیان ارتش اشغالگر اسرائیلی در محور «دبین» در جریان است و مقاومت یک دستگاه تانک «مرکاوا» را هدف قرار داده است.

در همین ارتباط حزب الله با انشار بیانیه‌ای اعلام کرد که رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان در تداوم حملات دفاعی و انتقام جویانه خود، استقرار خودرو‌ها و تجمع نظامیان ارتش دشمن اسرائیلی در منطقه «عریض دبّین» در حومه شهرک «دبّین» را با گلوله‌های توپخانه و رگبار‌های موشکی هدف قرار دادند که منجر به آسیب و انهدام دو دستگاه تانک «مرکاوا» و عقب‌نشینی نیرو‌های دشمن (از این محور) شد.»

رسانه‌های اسرائیلی هم رسما به کشته شدن یک نظامی و زخمی شدن ۵ تن در درگیری مرزی اذغان کردند.

در همین حال رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که رژیم صهیونیستی شهرک «کفررمان» در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی خود قرار داده است.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان نیز از دو حمله هوایی رژیم صهیونیستی به «دیرالزهرانی» در جنوب لبنان خبر داد.

بر اساس آخرین آمار رسمی، تجاوزات گسترده رژیم صهیوتیستی به لبنان که از ۲ مارس آغاز شده، تاکنون ۳ هزار و ۳۷۱ شهید، ۱۰ هزار و ۱۲۹ مجروح و بیش از یک میلیون آواره بر جا گذاشته است.