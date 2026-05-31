در پی قهرمانی تیم فوتبال پاری سن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا، جشن طرفداران این تیم در خیابان‌های پاریس، به آشوب کشیده شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پس از قهرمانی تیم فوتبال پاری سن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا، وضع عجیبی بر خیابان‌های پاریس حاکم شد. جشن قهرمانی طرفداران این تیم فرانسوی به آشوب کشید و به هرج و مرج تبدیل شد.

گزارش‌ها حاکی است، پلیس فرانسه وارد عمل شده و در درگیری با طرفداران تیم پاریسی تاکنون چندین نفر زخمی و ده‌ها نفر بازداشت شده‌اند!

در بازی پایانی لیگ قهرمانان اروپا، تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن فرانسه امشب در ورزشگاه پوشکاش شهر بوداپست مجارستان به مصاف آرسنال انگلیس رفت که این دیدار در پایان نود دقیقه با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا بازی در دو وقت ۱۵ دقیقه‌ای پیگیری شود.

در دقیقه ۶ این دیدار، کای هاورتز گل اول آرسنال را به ثمر رساند تا این تیم در نیمه نخست را برنده راهی رختکن شود.

در ادامه در دقیقه ۶۵، عثمان دمبله از روی نقطه پنالتی گل تساوی را به ثمر رساند تا بازی در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی یک بر یک به پایان برسد.

در نهایت پس از ۱۲۰ دقیقه تلاش، بازی یک بر یک به پایان رسید تا تکلیف قهرمان در ضربات پنالتی مشخص شود.

در ضربات پنالتی پاری‌سن‌ژرمن ۴ بر ۳ به برتری رسید تا تیم لوییز انریکه برای دومین سال پیاپی قهرمان اروپا شود.