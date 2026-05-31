به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، هزاران نفر از ساکنان فلسطین اشغالی شنبه شب در تل آویو تظاهرات کردند و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام و توقف سیاست‌های افراطی شدند.

تظاهرکنندگان پلاکارد‌هایی در محکومیت سیاست‌های کابینه نتانیاهو داشتند و خواستار پیروی از سیاستی مسالمت آمیز در منطقه و توقف شهرک‌سازی در سرزمین های فلسطینی و الحاق کرانه باختری شدند.

آنها همچنین خواستار آزادی ۱۸۰ نوجوان فلسطینی از زندان‌های رژیم صهیونیستی شدند.