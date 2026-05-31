حازم قاسم سخنگوی حماس با اشاره موارد متعدد نقض توافق آتش بس از سوی صهیونیست‌ها گفت: این نقض‌ها اعتبار همه طرف‌ها را زیر سوال می‌برد و از میانجی‌ها خواسته می‌شود که موضعی روشن و قاطع در این خصوص اتخاذ کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حازم قاسم گفت: رژیم صهیونیستی، با اعلام کنترل ۷۰ درصدی نوار غزه، بیانیه وزیر جنگ این رژیم مبنی بر اجرای طرح آواره‌سازی ساکنان نوار غزه و ترور‌های مستمر فلسطینیان در حال نقض توافق است.

سخنگوی حماس افزود که این نقض‌ها اعتبار همه طرف‌ها را زیر سوال می‌برد و از میانجی‌ها خواسته می‌شود که موضعی روشن و قاطع در خصوص این نقض‌ها اتخاذ کنند تا بتوان به بحث در مورد اجرای بقیه طرح پرداخت.

سخنگوی حماس همچنین به سکوت نیکولای ملادینوف رئیس شورای صلح برای غزه در برابر این تخلفات اشاره کرد و گفت که اکنون از او موضع‌گیری خواسته می‌شود و نباید شریک رژیم صهیونیستی در اجرای این تجاوز قریب‌الوقوع علیه نوار غزه باشد.

قاسم خاطرنشان کرد که حماس بار دیگر برای تعامل با ایده‌های منطقی به منظور دستیابی به رویکرد‌هایی مرتبط با مرحله دوم، گشایش و نگرش مثبتی از خود نشان داده است، اما این رژیم صهیونیستی است که همه اینها را مختل می‌کند و ملادینوف نیز با مرتبط کردن همه مسیر‌ها به یک مساله واحد، در روند کارشکنی و پیچیده‌تر کردن مسائل مشارکت می‌کند.

سخنگوی جنبش فلسطینی مقاومت اسلامی (حماس) پیش‌تر در اظهاراتی گفت که گفته‌های یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در مورد آواره کردن ساکنان غزه، نشان دهنده عدم پایبندی این رژیم به توافق آتش‌بس است.