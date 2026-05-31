به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بن گویر که در هفته گذشته به دلیل حمله به فعالان ناوگان جهانی صمود تحریم و اقداماتش تقبیح شد پیش از برگزاری جلسه کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی، گفت: من اینجا و بعدا به نخست وزیر می‌گویم زمان آنکه ضاحیه جنوبی بیروت را با خاک یکسان کنیم، فرا رسیده است.

ضاحیه یا حومه بیروت بخش بزرگی از پایتخت لبنان است که عمده ساکنان آن هوادار مقاومت و حزب الله هستند.

حملات مرگبار اخیر حزب الله به نظامیان صهیونیست، منجر به خشم و ناراحتی صهیونیست‌ها شده و چاره کار را بمباران زیرساخت‌های شهری در جنوب و پایتخت لبنان دیده‌اند.