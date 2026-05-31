به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی و احمد توصیفیان مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی لرستان در نشست با انجمن ها و تشکلهای کارگری این شهرستان، مشکلات این قشر را بررسی کردند.



عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مسائل جامعه کارگری باید به صورت مستمر پیگیری شود، گفت:این نشست ها باید استمرار داشته باشد تا با هم اندیشی و همدلی در کنار نمایندگان قانونی کارگران مشکلات آن‌ها را مرتفع سازیم.



احمد توصیفیان مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی لرستان با بررسی مسائل و مشکلات کارگران این شهرستان گفت: صیانت از حقوق قانونی کارگران، ارتقای امنیت شغلی، رسیدگی دقیق و بدون وقفه به مطالبات صنفی و فراهم‌سازی بستر تعامل مؤثر میان کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی، از مهم‌ترین رویکردهای اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان است.



همچنین نمایندگان کارگران بدون واسطه دغدغه‌ها، گلایه‌ها و مطالبات خود را بیان کردند و خواستار رسیدگی جدی به مشکلات معیشتی، حقوق معوقه، وضعیت بیمه، امنیت شغلی و مسائل واحدهای تولیدی شدند.





