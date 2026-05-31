محمد نزال عضو دفتر سیاسی حماس تحریمهای اخیر اتحادیه اروپا علیه این جنبش را محکوم و تاکید کرد که این تحریمها تصمیمی تحت فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، محمد نزال در گفتوگو با شبکه خبری الجزیره تحریمها را مغایر با افکار عمومی غرب دانست و تأکید کرد که این تصمیم تحت فشارهای ایالات متحده و رژیم صهیونیستی اتخاذ شده است.
او ضمن ابراز تأسف از این تصمیم، از اتحادیه اروپا خواست تا از اتهامات ظالمانه و بیسند قانونی عقبنشینی کند.
نزال در ادامه اظهارات خود، ضمن انتقاد شدید از موضع اتحادیه اروپا، گفت: تحریمهایی که اتحادیه اروپا صادر کرده، محکوم است و با افکار عمومی غرب که همدردی گستردهای با مساله فلسطین نشان داده، در تضاد است.
او این تصمیم را تأسفبار خواند و تاکید کرد که باید از آن صرفنظر کرده و آن را اصلاح کنند.
نزال همچنین از اتحادیه اروپا خواست تا از اتهامات ظالمانهای که هیچ سند قانونی ندارند، عقبنشینی کند.
عضو دفتر سیاسی حماس با تأکید بر موضع این جنبش در قبال مذاکرات، اظهار کرد: ما به آنچه در توافق به آن متعهد شدیم، پایبندیم و از میانجیها و دولت آمریکا میخواهیم که بر بنیامین نتانیاهو فشار وارد کنند.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) پیشتر در بیانیهای ضمن محکومیت اقدام اتحادیه اروپا در تحریم رهبران سیاسی این جنبش و جنبش جهاد اسلامی، خواستار مجازات رهبران رژیم صهیونیستی شد.
جنبش حماس در بیانیهای اعلام کرد که تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر گسترش تحریمهای وضع شده علیه جنبشهای حماس و جهاد اسلامی و قرار دادن نام تعدادی از رهبران سیاسی آنان در لیستهای تحریم را محکوم میکند.
در این بیانیه آمده است: از اتحادیه اروپا میخواهیم که فراهم کردن پوشش سیاسی برای اشغالگران را متوقف و بجای تعقیب و مجازات قربانیان، رهبران اشغالگر را مجازات کنند.
اتحادیه اروپا اخیرا تحریمهای بیشتری علیه جنبشهای حماس و جهاد اسلامی وضع و برخی از اعضای دفتر سیاسی حماس را به ترویج خشونت متهم کرد.
این درحالی است که اخیرا یک گزارش حقوقی از تشدید خشونت جنسی نظامیان رژیم صهیونیستی به عنوان ابزاری هدفمند برای وادار کردن فلسطینیان به ترک سرزمینهایشان در کرانه باختری اشغالی پرده برداشت.
در این گزارش آمده است که این اقدامات تنها یک گروه خاص را هدف قرار نداده و زنان، کودکان و مردان را دربر گرفته است؛ افرادی که با رفتارهای تحقیرآمیز، بازرسیهای اجباری و تهدید با سلاح مواجه شدهاند.
پژوهشگران وابسته به «ائتلاف حمایت از کرانه باختری» دست کم ۱۶ مورد خشونت جنسی اشغالگران صهیونیست را در مدت سه سال گذشته ثبت کردهاند، با این تأکید که آمار واقعی به دلیل خودداری بسیاری از قربانیان از گزارشدهی، به مراتب بالاتر است.